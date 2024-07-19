GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...
Galatasaray'da sergilediği futbolla transferin gözde ismi haline gelen Davinson Snachez konusunda sarı-kırmızılıların B planı ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sanchez'in olası ayrılığı sonrası en ciddi aday olarak Adamo Nagalo ön plana çıktı.
Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Burkina Fasolu savunmacının piyasa değeri ise 7 milyon euro.
Davinson ayrılırsa Avrupa'nın önemli kulüpleriyle adı geçen Nagalo'da harekete geçilmesi bekleniyor.
ADAMA NAGALO KİMDİR?
Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002'de Burkina Faso'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Right to Dream'de başladı.
2020 yazında Nordsjaelland U19'a bedelsiz olarak transfer oldu. 1 yıl sonra A takıma yükseldi.
Burkina Fasolu stoper, Kasım ayında mukavelesini uzattı ve 2027'e kadar yeni sözleşme imzaladı.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...
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