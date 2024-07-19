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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Galatasaray'da sergilediği futbolla transferin gözde ismi haline gelen Davinson Snachez konusunda sarı-kırmızılıların B planı ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Galatasaray transferde gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimlere de odaklanmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Copa America'da finale kadar yükselen ve ciddi talipleri olan Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali günden güne kuvvetleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Sarı-kırmızılılar, teklifleri değerlendireceği 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperin alternatifleri üzerine şimdiden çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Sanchez'in olası ayrılığı sonrası en ciddi aday olarak Adamo Nagalo ön plana çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Burkina Fasolu savunmacının piyasa değeri ise 7 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Davinson ayrılırsa Avrupa'nın önemli kulüpleriyle adı geçen Nagalo'da harekete geçilmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

ADAMA NAGALO KİMDİR?

Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002'de Burkina Faso'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Right to Dream'de başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

2020 yazında Nordsjaelland U19'a bedelsiz olarak transfer oldu. 1 yıl sonra A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Davinson Sanchez planı! Takımdan ayrılırsa...

Burkina Fasolu stoper, Kasım ayında mukavelesini uzattı ve 2027'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

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