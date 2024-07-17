Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kadroya katılması için çaba sarf edilen isimlerden birisi de Wendel. Son olarak yıldız isimle ilgili olarak Cimbom'u sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Galatasaray, Zenit forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Rus ekibinin yanıtını bekliyor.
Bonuslarla birlikte yaklaş 15 milyon euro'luk bir teklif sunulurken; Zenit ilk etapta kapıyı 25 milyon euro'dan açmıştı.
Kıyasıya pazarlık yaşanırken Ruslar'dan flaş bir hamle geldi.
Zenit, Torino'dan Ivan Iliç'i bitirmeye yaklaştı.
23 yaşındaki Sırp orta sahaya imza attırmaya yakın olan Rus ekibinin ardından Wendel'in ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
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