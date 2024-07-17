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Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kadroya katılması için çaba sarf edilen isimlerden birisi de Wendel. Son olarak yıldız isimle ilgili olarak Cimbom'u sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Cimbom'da orta saha arayışları ise sürüyor.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Sağ bekte Jelert'in öne çıktığı sarı-kırmızılılarda ise Wendel ismi ön planda.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Galatasaray, Zenit forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Sarı-kırmızılılar, Rus ekibinin yanıtını bekliyor.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! Galatasaray'a Wendel müjdesi!

Bonuslarla birlikte yaklaş 15 milyon euro'luk bir teklif sunulurken; Zenit ilk etapta kapıyı 25 milyon euro'dan açmıştı.

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