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GALATASARAY hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasary - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Slovakya temsilcisi Trencin ile kozlarını paylaşacak olan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, galibiyet için mücadele edecek. Peki Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? ?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:08
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GALATASARAY hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasary - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Trencin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Trencin ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Trencin maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

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