TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdaki durumu büyük merak konusu haline gelen Yunus Akgün ile ilgili flaş karar verildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 12:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu transfer büyük yankı uyandırırken sarı-kırmızılılarda takıma katılacak yeni isimler büyük merak konusu haline geldi.
Cimbom'da diğer yandan takımdan ayrılma durumu söz konusu olan futbolcular gündemi meşgul ediyor. Bu oyunculardan birisi de Yunus Akgün.
23 yaşındaki yıldız isim geride kalan sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de geçirdi.
Futbolcu Leicester City'nin, İngiltere Premier Lig'e yükselmesinde çok büyük rol oynadı.
Bu sezon geri döndüğü Galatasaray'da futbolcu hakkında flaş karar verildi. Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün'ün menajeri, kulübe 10 milyon euro'luk teklif getirebileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer alan 23 yaşındaki yıldızı bırakmak istemediğini ileterek bu öneriyi geri çevirdi.
DİĞER