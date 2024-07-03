Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdaki durumu büyük merak konusu haline gelen Yunus Akgün ile ilgili flaş karar verildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 12:39
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Sarı-kırmızılılar bu başarının ardından yeni sezon için erkenden kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Cimbom son olarak kadrosuna Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Bu transfer büyük yankı uyandırırken sarı-kırmızılılarda takıma katılacak yeni isimler büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Cimbom'da diğer yandan takımdan ayrılma durumu söz konusu olan futbolcular gündemi meşgul ediyor. Bu oyunculardan birisi de Yunus Akgün.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

23 yaşındaki yıldız isim geride kalan sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Futbolcu Leicester City'nin, İngiltere Premier Lig'e yükselmesinde çok büyük rol oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Bu sezon geri döndüğü Galatasaray'da futbolcu hakkında flaş karar verildi. Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün'ün menajeri, kulübe 10 milyon euro'luk teklif getirebileceğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş karar!

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer alan 23 yaşındaki yıldızı bırakmak istemediğini ileterek bu öneriyi geri çevirdi.

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