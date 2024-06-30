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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için somut adımlar atmaya başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

Galatasaray'da gündem Leon Goretzka transferi.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

Orta sahaya takviye için uzun süredir çok yoğun çalışmalarda bulunan Cimbom, 6 ve 8 numaraya 1 veya 2 futbol birden alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek adına gözünü karartan Aslan, 29 yaşındaki merkez orta saha konusunda artık somut adımlar atmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

Bu transfer operasyonlarını üstlenen İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Almanya'da Bayern Münih kulüp yetkilileri ile ikinci bir toplantı yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

Leon Goretzka'nın menajeri ile kurulan temas olumlu yönde ilerliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor

2026 yılına kadar sözleşmesi olan Alman yıldız satış listesinde yer alıyor.

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