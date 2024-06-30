TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için somut adımlar atmaya başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu transfer operasyonlarını üstlenen İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Almanya'da Bayern Münih kulüp yetkilileri ile ikinci bir toplantı yapacak.
Leon Goretzka'nın menajeri ile kurulan temas olumlu yönde ilerliyor.
2026 yılına kadar sözleşmesi olan Alman yıldız satış listesinde yer alıyor.
Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maça çıktı.
Alman yıldız, 6 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Goretzka'nın şu andaki piyasa değeri ise 30 milyon Euro gözüküyor.
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