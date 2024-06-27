Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Transferde önceliğini orta saha bölgesine veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar EURO 2024'e damga vuran yıldıza kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, Avusturya'nın yıldız oyuncusu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Transferin suskun takımlarından Galatasaray, orta saha için gözüne Dortmund'un yıldızını kestirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

ASLAN'DAN SABITZER BOMBASI!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Avusturya Milli Takımı ile Euro 2024'te müthiş bir performans sergileyen Marcel Sabitzer için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Cimbom, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için maddi şartları masaya yatıracak. Sabitzer transferi şimdilik zor gözükse de Galatasaray, Euro 2024 sonrasında Alman ekibiyle resmi temaslara başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Dortmund'un da iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu elden çıkarabileceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

8 ve 10 numara oynayabilen Sabitzer geride kalan sezonda 43 karşılaşmada forma giydi. 7 gol atarken 10 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Avusturyalı maestro için şimdiye kadar 36.3 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Dortmund dışında Bayern Münih, Manchester United, Leipzig, Rapid Wien ve Admira Wacker takımlarının formasını giyen Sabitzer, 79 kez milli olurken 17 de gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

MARCEL SABITZER KİMDİR?

Marcel Sabitzer, 17 Mart 1994'te Avusturya'nın Wels kentinde dünyaya geldi. Futbola Villach altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Sırasıyla Grezer AK, Neustadter altyapı, Austria Wien altyapı, Admira Wacker altyapıda forma giydikten sonra 2010 yazında Admira Wacker'de A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

2013 Ocak'ta 350 bin Euro'ya Rapid Viyana'ya imza attı ve 6 ay sonra ise 2 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

2021 yazında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sabitzer, 2023'te 19 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a gitti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

Alman ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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