TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Avusturyalı yıldıza kanca! EURO 2024 sonrası...

8 ve 10 numara oynayabilen Sabitzer geride kalan sezonda 43 karşılaşmada forma giydi. 7 gol atarken 10 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Avusturyalı maestro için şimdiye kadar 36.3 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.