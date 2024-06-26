TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geçen sezon sergilediği performansla takımda en çok eleştirilen isimlerden birisi haline gelen Tete ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 10:03
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Bazı isimler ise oynadıkları futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.
Bu oyunculardan birisi de Tete oldu. Brezilyalı yıldız çok büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.
Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili son olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri dinleyecek.
Brezilya'dan ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncunun menajeri Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelecek.
Kasaya 10 milyon euro civarında bir para girmesi bekleniyor.
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