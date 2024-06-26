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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geçen sezon sergilediği performansla takımda en çok eleştirilen isimlerden birisi haline gelen Tete ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 10:03
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Galatasaray için geride kalan sezon başarılı bir şekilde sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve Turkcell Süper Kupa ile sezonu çifte başarı ile tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Cimbom'da bu başarıda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Bazı isimler ise oynadıkları futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Bu oyunculardan birisi de Tete oldu. Brezilyalı yıldız çok büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili son olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri dinleyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Brezilya'dan ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncunun menajeri Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete piyangosu!

Kasaya 10 milyon euro civarında bir para girmesi bekleniyor.

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