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Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar eksik bölgeleri güçlendirmek isterken, teknik direktör Okan Buruk'u yabancı oyuncular konusunda zorlu bir süreç bekliyor. İşte Cimbom'daki o detay... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:19
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Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

Seçimi atlatan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

Gelecek sezon yabancı kontenjanında ve kadrolarda güncellemeye gidilirken, yabancı sınırı 12'ye indirilecek.

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

G.Saray'da kiralıkların da dönmesiyle birlikte yabancı sayısı 15'e yükseldi.

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

Cimbom, yeni transferlere yer açmak ve kaynak oluşturmak için bazı isimleri göndermek zorunda olacak.

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

İşte G.Saray'daki 15 yabancı futbolcu...

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

MATHIAS ROSS

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

VICTOR NELSSON

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

LEO DUBOIS

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

DERRICK KÖHN

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

LUCAS TORREIRA

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

SERGIO OLIVEIRA

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

ALEXANDRU CICALDAU

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

WILFRIED ZAHA

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

TETE

Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?

HAKIM ZIYECH

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