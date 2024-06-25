Galatasaray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?
Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar eksik bölgeleri güçlendirmek isterken, teknik direktör Okan Buruk'u yabancı oyuncular konusunda zorlu bir süreç bekliyor. İşte Cimbom'daki o detay... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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G.Saray'da kiralıkların da dönmesiyle birlikte yabancı sayısı 15'e yükseldi.
Cimbom, yeni transferlere yer açmak ve kaynak oluşturmak için bazı isimleri göndermek zorunda olacak.
İşte G.Saray'daki 15 yabancı futbolcu...
FERNANDO MUSLERA
DAVINSON SANCHEZ
MATHIAS ROSS
VICTOR NELSSON
LEO DUBOIS
DERRICK KÖHN
LUCAS TORREIRA
SERGIO OLIVEIRA
ALEXANDRU CICALDAU
WILFRIED ZAHA
TETE
HAKIM ZIYECH
NICOLO ZANIOLO
DRIES MERTENS
MAURO ICARDI
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