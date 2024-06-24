TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi devlerin de istediği yıldız isim için 18 milyon Euro önerdiğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro imza parası alacağı belirtildi.
Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığı öne sürdü.
18 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Diario de Sevilla'da yer alan habere göre; Cimbom, İtalyan asıllı ABD'li futbolcu için 18 milyon Euro teklif etti.
Real Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon Euro civarında bir teklif istediği belirtildi.
DÜNYA DEVLERİ DE PEŞİNDE
Haberde Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgilendiği de kaydedildi.
GELİRSE REKOR KIRACAK
Galatasaray'ın 18 milyon Euro önerdiği Johnny Cardoso, sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.
Galatasaray'da en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanı, 2000/01 sezonunda Porto'dan 17.05 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'de bulunuyor.
Johnny Cardoso, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 19 maça çıktı.
İtalyan asıllı ABD'li futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Cardoso'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.
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