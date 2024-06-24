Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi devlerin de istediği yıldız isim için 18 milyon Euro önerdiğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:09
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro imza parası alacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığı öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

18 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Diario de Sevilla'da yer alan habere göre; Cimbom, İtalyan asıllı ABD'li futbolcu için 18 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Real Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon Euro civarında bir teklif istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

DÜNYA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Haberde Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgilendiği de kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

GELİRSE REKOR KIRACAK

Galatasaray'ın 18 milyon Euro önerdiği Johnny Cardoso, sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Galatasaray'da en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanı, 2000/01 sezonunda Porto'dan 17.05 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Johnny Cardoso, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

İtalyan asıllı ABD'li futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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