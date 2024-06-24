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Oğuz müjdesi
Yerli transferinde de atakta olan Galatasaray, Okan Buruk’un listesinin ilk sırasındaki Oğuz Aydın’da sıcak saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’la sezona damga vuran 23 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmış durumda. Kulübüyle pazarlıklarda son aşamaya gelinen kanat oyuncusunun kısa süre içinde kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Pazarlıkları bizzat yürüten Başkan Dursun Özbek, önümüzdeki günlerde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelip bu transferi resmiyete dökecek. Oğuz’un 4 milyon euro+2 oyuncu karşılığında bitmesi bekleniyor. Takasta kullanılacak isimlerde ise Eren Aydın, Ali Turap Bülbül ve Halil Dervişoğlu’nun adı geçiyor.
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