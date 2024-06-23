Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn'ün alternatifi...

Gelecek sezon kadro rotasyonunu genişletmeyi düşünen Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi. Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e alternatif olarak iki isim belirledi.