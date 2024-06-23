Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn'ün alternatifi...
Yeni sezon için yıldız transferlerin hesaplarını yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, her mevkide seçeneği bol bir kadro planlaması yapıyor. Bu bağlamda tecrübeli teknik adam, Köhn için de alternatif bulunmasını talep etti ve sarı kırmızılı yönetime iki isim verdi. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Buruk'un listesindeki diğer isim ise Alanyaspor'dan 23 yaşındaki Yusuf Özdemir.
Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.
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