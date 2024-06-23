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Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn'ün alternatifi...

Yeni sezon için yıldız transferlerin hesaplarını yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, her mevkide seçeneği bol bir kadro planlaması yapıyor. Bu bağlamda tecrübeli teknik adam, Köhn için de alternatif bulunmasını talep etti ve sarı kırmızılı yönetime iki isim verdi. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn...

Gelecek sezon kadro rotasyonunu genişletmeyi düşünen Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn...

Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi. Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e alternatif olarak iki isim belirledi.

Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn...

Bu isimlerden ilki Alman ekibi Freiburg'da forma giyen 19 yaşındali Berkay Yılmaz.

Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn...

Buruk'un listesindeki diğer isim ise Alanyaspor'dan 23 yaşındaki Yusuf Özdemir.

Okan Buruk yönetime 2 isim verdi! Köhn...

Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.

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