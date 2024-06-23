TRANSFER HABERİ | Hojbjerg için Galatasaray'a tek engel!
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın gündemine aldığı Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız isimle ilgili yaşanan o gelişme sarı-kırmızılı camiayı bir hayli heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...
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Bunun için bol alternatifli kadro kurmak isteyen Aslan, Hojbjer'i kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın orta saha hedefleri arasındaki Pierre-Emile Hojbjerg'de sıcak saatler yaşanıyor.
Danimarkalı oyuncuya talip olan sarı-kırmızılılar, olumlu dönüş aldı.
28 yaşındaki Danimarkalı yıldız, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
Fakat Hojbjerg transferde şart koştu.
İtalya'dan gelen ilgi sonrası kafası karışan başarılı oyuncu, Çizme'ye gitmezse Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını ifade etti.
Galatasaray bu gelişme sonrası alternatif isimlere yönelirken; listedeki oyunculardan sonuç alınmaması halinde Hojberg'in durumuna yeniden bakılacak.
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