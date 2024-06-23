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TRANSFER HABERİ | Hojbjerg için Galatasaray'a tek engel!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın gündemine aldığı Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız isimle ilgili yaşanan o gelişme sarı-kırmızılı camiayı bir hayli heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Cimbom, iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

Bunun için bol alternatifli kadro kurmak isteyen Aslan, Hojbjer'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

Galatasaray'ın orta saha hedefleri arasındaki Pierre-Emile Hojbjerg'de sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

Danimarkalı oyuncuya talip olan sarı-kırmızılılar, olumlu dönüş aldı.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

28 yaşındaki Danimarkalı yıldız, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

Fakat Hojbjerg transferde şart koştu.

TRANSFER HABERİ | Hojbjerg transferinde Galatasaray'a tek engel!

İtalya'dan gelen ilgi sonrası kafası karışan başarılı oyuncu, Çizme'ye gitmezse Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını ifade etti.

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