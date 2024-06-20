TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak
Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, bu kez Süper Lig'de forma giyen milli kalecinin peşine düştü. Muslera'nın yedeği konumunda bulunan Günay Güvenç ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Öte yandan Galatasaray farklı bölgeler için de transfer harekatını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, yolların ayrılacağı futbolcuların yerini doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.
Bu doğrultuda Aslan'ın transfer operasyonuna dair sürpriz bir iddia geldi.
Galatasaray'da Muslera'nın arkasında yedek kaleci konumunda yer alan Günay Güvenç, daha fazla forma şansı bulabilmek için başka bir takıma transfer olabilir.
Sarı kırmızılılar, Günay Güvenç'in ayrılması halinde oluşacak boşluğu flaş bir futbolcuyla doldurma kararı aldı.
Beinsports'un haberine göre; sarı kırmızılılar olası ayrılık için Muslera'ya yedek olarak Gökhan Akkan'ı düşünüyor.
2023-2024 sezonunda Çaykur Rizespor kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi 31 maça çıktı.
Gökhan Akkan oynadığı 31 maçta 42 kez topu ağlarında görürken, 12 maçta kalesini gole kapadı.
Öte yandan milli kalecinin Rizespor ile olan sözleşmesi haziran ayı itibarıyla sona erdi.
Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Gökhan Akkan, kariyerinde Ankaragücü, Ankaraspor ve Sincan Bld. gibi ekiplerde de forma giymişti.
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