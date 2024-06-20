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TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, bu kez Süper Lig'de forma giyen milli kalecinin peşine düştü. Muslera'nın yedeği konumunda bulunan Günay Güvenç ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:15
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray, transferde adeta gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Transfer görüşmelerine devam eden Cimbom, Fenerbahçe ile kontrat yenilemeyen Michy Batshuayi'yle anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Sarı kırmızılıların, golcü oyuncuyu 30 Haziran'dan sonra resmen açıklaması ve 3 Temmuz'daki kamp dönemine yetiştirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Öte yandan Galatasaray farklı bölgeler için de transfer harekatını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Sarı kırmızılılar, yolların ayrılacağı futbolcuların yerini doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Bu doğrultuda Aslan'ın transfer operasyonuna dair sürpriz bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Galatasaray'da Muslera'nın arkasında yedek kaleci konumunda yer alan Günay Güvenç, daha fazla forma şansı bulabilmek için başka bir takıma transfer olabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Sarı kırmızılılar, Günay Güvenç'in ayrılması halinde oluşacak boşluğu flaş bir futbolcuyla doldurma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Beinsports'un haberine göre; sarı kırmızılılar olası ayrılık için Muslera'ya yedek olarak Gökhan Akkan'ı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

2023-2024 sezonunda Çaykur Rizespor kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi 31 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Gökhan Akkan oynadığı 31 maçta 42 kez topu ağlarında görürken, 12 maçta kalesini gole kapadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli kalecinin peşine düştü! Muslera'nın alternatifi olacak

Öte yandan milli kalecinin Rizespor ile olan sözleşmesi haziran ayı itibarıyla sona erdi.

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