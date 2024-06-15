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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da santrfor konusunda Mauro Icardi ile forma rekabetine girecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk menajerlerin önerdiği Batshuayi'nin transferine onay verdi. Yıldız futbolcu ile görüşmeler başladı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Gelecek sezon hem Mauro Icardi'yi yedekleyecek hem de birlikte oynayacak bir forvet arayan Galatasaray bu ismi Fenerbahçe'de buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Ezeli rakibinin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Menajeri, Fenerbahçe'de ikinci plana atıldığı için mutsuz olan 30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığını ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu, şu ana kadar takımıyla kontrat yenilemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Sarı kırmızılılar, Batshuayi'nin şartlarını görüşmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

4 MİLYON EURO + İMZA PARASI

Fenerbahçe'den yılda 3 milyon Euro kazanan tecrübeli forvet, Galatasaray'a 4 milyon euro'ya imza atmaya hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Batshuayi ayrıca imza parası da talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, görüşmelere başladığı oyuncunun taleplerini aşağı çekmesini bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Dortmund ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Batshuayi, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı

Geçen sezon genellikle oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, 43 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

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