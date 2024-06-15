GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı
Galatasaray'da santrfor konusunda Mauro Icardi ile forma rekabetine girecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk menajerlerin önerdiği Batshuayi'nin transferine onay verdi. Yıldız futbolcu ile görüşmeler başladı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ezeli rakibinin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübe önerildi.
Menajeri, Fenerbahçe'de ikinci plana atıldığı için mutsuz olan 30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığını ifade etti.
Sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu, şu ana kadar takımıyla kontrat yenilemedi.
Sarı kırmızılılar, Batshuayi'nin şartlarını görüşmeye başladı.
4 MİLYON EURO + İMZA PARASI
Fenerbahçe'den yılda 3 milyon Euro kazanan tecrübeli forvet, Galatasaray'a 4 milyon euro'ya imza atmaya hazır.
Batshuayi ayrıca imza parası da talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, görüşmelere başladığı oyuncunun taleplerini aşağı çekmesini bekliyor.
Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Dortmund ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Batshuayi, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı.
Geçen sezon genellikle oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, 43 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
DİĞER