İtalya’da buluştular

Galatasaray'ın yıldızları tatile devam ediyor. Dries Mertens ile Sergio Oliveira, bir önceki sezon Galatasaray'da oynayan Juan Mata'yla bir araya geldi.Yıldızlar İtalya'da birlikte tatil yapıyor.

TAYLAN ROTASYONA DAHİL EDİLECEK

Orta sahaya yıldız eklemesi bekleyen Okan Buruk, sezonu Samsunspor'da bitiren Taylan Antalyalı'yı deneme kararı almıştı. Tecrübeli oyuncuya güvenen Buruk, kamptaki performansına göre hareket edecek. Taylan'ın bu sezon gösterdiği oyunu beğenen tecrübeli hoca, orta saha alternatiflerini artırmak amacıyla 29 yaşındaki oyuncuyu gelecek yıl kullanmayı düşünüyor.

PODOLKSİ: F.BAHÇE'Yİ TANIMIYORUM

Aslan'ın eski oyuncusu Lukas Podolski dikkat çeken bir açıklama yaptı. Polonya'da Gornik Zabrze, forması giyen 39 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin en iyi kulübü. Fenerbahçe... Bu kulübü tanımıyorum. Onlar hep bulutlu. Taraftarıyla arasında her zaman bir şeyler oluyordu" ifadelerini kullandı