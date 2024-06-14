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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, tecrübeli yıldız için sarı-kırmızılılara yapılan teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 20:23
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tete ve Tanguy Ndombele gibi birçok ünlü ismi takıma kazandırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Fildişili yıldızı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar, deneyimli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Transferiyle büyük ses getiren Wilfried Zaha, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Ara transfer döneminde de takımdan ayrılacağı konuşulan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

İngiliz basını, West Ham United'ın Zaha için Galatasaray'a 10 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon Euro) teklif ettiğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Claret&Hugh'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı satmak istediği ve Premier Lig ekibiyle temas halinde olduğu yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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