GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, tecrübeli yıldız için sarı-kırmızılılara yapılan teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Fildişili yıldızı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, deneyimli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.
Transferiyle büyük ses getiren Wilfried Zaha, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Ara transfer döneminde de takımdan ayrılacağı konuşulan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, West Ham United'ın Zaha için Galatasaray'a 10 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon Euro) teklif ettiğini yazdı.
Claret&Hugh'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı satmak istediği ve Premier Lig ekibiyle temas halinde olduğu yazıldı.
Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
DİĞER