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Iliç sürprizi

Galatasaray, 2001 doğumlu Sırp 8 numara için Torino ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki İvan İliç için sarı-kırmızılı yönetim, kiralama teklifi sunacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Iliç sürprizi

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Ndombele ile yollarını ayıran, Oliveira'ya kulüp arayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye nokta atışı takviye yapacak. Takımın atom karıncası Torreira'ya ofansif gücü yüksek bir partner arayan yönetim, bu ismi İtalya'da buldu ve Torino'nun genç yıldızı İvan İliç'i listeye aldı. Manchester City'nin 16 yaşında yatırım yaptığı 2001 doğumlu Sırp 8 numara, geçen yaz 16.5 milyon euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu. Torino ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak. Torino kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İlic, geride kalan sezonda 33 maça çıktı, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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