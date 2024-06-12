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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılıların son olarak orta saha için o yıldızı ciddi bir şekilde düşündüğü ve transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

24. şampiyonluğun ardından hız kesmeden transfer harekatına başlayan Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Kadrodaki eksiklikleri Okan Buruk'un önderliğinde doldurmaya çalışan sarı-kırmızılılar hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Cimbom'un transfer listesinde yer alan Youssouf Fofana, kulübü Monaco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Romano'nun haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığını iki taraf da doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Fransız yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Ancak bu futbolcunun transferini özellikle teknik direktör Okan Buruk'un istediği dile getiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR YAPAR

Monaco'nun üç sezon önce Strasbourg'dan 15 milyon euro'ya transferi olan Fofana'nın, özellikle Cimbom'un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Orta saha alternatiflerini belirleyen Galatasaray, şartların oluşması durumunda 1.85 boyundaki yıldızı renklerine bağlamak için resmi teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Ayrıca Fofana'yı isteyen sadece Galatasaray değil. Sarı-kırmızılıların bu yarıştaki en büyük rakibi İngiliz devi Arsenal.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın Monaco ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Geçtiğimiz sezon Monaco ile çıktığı 35 maçta 4 gol, 4 asist üreten futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

YOUSSOUF FOFANA KİMDİR?

Youssouf Fofana, 10 Ocak 1999'da Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola Drancy altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

2017 yazında Strasbourg altyapısında transfer oldu ve 2018'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Ocak 2020'de 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

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