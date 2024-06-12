TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılıların son olarak orta saha için o yıldızı ciddi bir şekilde düşündüğü ve transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Romano'nun haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığını iki taraf da doğruladı.
Fransız yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi.
Ancak bu futbolcunun transferini özellikle teknik direktör Okan Buruk'un istediği dile getiriliyor.
ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR YAPAR
Monaco'nun üç sezon önce Strasbourg'dan 15 milyon euro'ya transferi olan Fofana'nın, özellikle Cimbom'un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu vurgulanıyor.
Orta saha alternatiflerini belirleyen Galatasaray, şartların oluşması durumunda 1.85 boyundaki yıldızı renklerine bağlamak için resmi teklifte bulunacak.
Ayrıca Fofana'yı isteyen sadece Galatasaray değil. Sarı-kırmızılıların bu yarıştaki en büyük rakibi İngiliz devi Arsenal.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın Monaco ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu.
Geçtiğimiz sezon Monaco ile çıktığı 35 maçta 4 gol, 4 asist üreten futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve sağ kanatta görev yapabiliyor.
YOUSSOUF FOFANA KİMDİR?
Youssouf Fofana, 10 Ocak 1999'da Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola Drancy altyapısında başladı.
2017 yazında Strasbourg altyapısında transfer oldu ve 2018'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Ocak 2020'de 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.
Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
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