TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Cimbom son olarak 8 numara için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
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Sabah'ın haberine göre; Cimbom Torino'nun genç yıldızı İvan İliç'i listeye aldı. Manchester City'nin 16 yaşında yatırım yaptığı 2001 doğumlu Sırp 8 numara, geçen yaz 16.5 milyon Euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.
Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek İliç, uzun süredir Galatasaray scoutları tarafından takip ediliyor.
Torino ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.
CANLI TAKİP
Torino ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İvan İliç, geride kalan sezonda 33 maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan başarılı orta saha, Sırp Milli Takımı ile 16 karşılaşmada sahaya çıktı.
G.Saraylı yetkililerin son olarak 8 Haziran'da oynanan İsveç-Sırbistan maçında 90 dakika sahada kalan oyuncuyu canlı izlediği kaydedildi.
IVAN ILIC KİMDİR?
Ivan Iliç, 17 Mart 2001'de Sırbistan'ın Niş kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Niş altyapısında başladı.
2016 yazında Kızılyıldız U17'ye transfer oldu ve sadece 1 yıl sonra 2.5 milyon Euro'ya Manchester City U18'e imza attı.
Sırasıyla Kızılyıldız U19, FK Zemun, NAC Breda, Hellas Verona'da forma giydikten sonra 2020 yazında 7.5 milyon Euro'ya Verona'nın yolunu tuttu.
Başarılı grafik çizen Sırp oyuncu, 2023'te 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino'ya gitti.
Takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...
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