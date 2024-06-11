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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Cimbom son olarak 8 numara için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Ndombele ile yollarını ayıran, Oliveira'ya kulüp arayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye nokta atışı takviye yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Takımın atom karıncası Torreira'ya ofansif gücü yüksek bir partner arayan yönetim, bu ismi İtalya'da buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Sabah'ın haberine göre; Cimbom Torino'nun genç yıldızı İvan İliç'i listeye aldı. Manchester City'nin 16 yaşında yatırım yaptığı 2001 doğumlu Sırp 8 numara, geçen yaz 16.5 milyon Euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek İliç, uzun süredir Galatasaray scoutları tarafından takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Torino ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

CANLI TAKİP

Torino ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İvan İliç, geride kalan sezonda 33 maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan başarılı orta saha, Sırp Milli Takımı ile 16 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

G.Saraylı yetkililerin son olarak 8 Haziran'da oynanan İsveç-Sırbistan maçında 90 dakika sahada kalan oyuncuyu canlı izlediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

IVAN ILIC KİMDİR?

Ivan Iliç, 17 Mart 2001'de Sırbistan'ın Niş kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Niş altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

2016 yazında Kızılyıldız U17'ye transfer oldu ve sadece 1 yıl sonra 2.5 milyon Euro'ya Manchester City U18'e imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Sırasıyla Kızılyıldız U19, FK Zemun, NAC Breda, Hellas Verona'da forma giydikten sonra 2020 yazında 7.5 milyon Euro'ya Verona'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Başarılı grafik çizen Sırp oyuncu, 2023'te 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino'ya gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara sürprizi!

Takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

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