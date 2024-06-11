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TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in satılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom son olarak gündemine Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Fransız stoperi aldı. Manchester United ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncusu için transfer kapışması sürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 12:03
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TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, rekorları kırarak 102 puan topladı ve şampiyon oldu.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar kurulduğu günden bu yana toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle birlikte üst üste 2. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de aldı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SÖZLEŞMESİ UZATILDI!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Okan Buruk yıllık Galatasaray'dan 110.250.000 TL kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek sezon ise ödenecek ücret, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Diğer yandan Galatasaray'da bir istifa gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılı ekipte Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük pay sahibi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, Sportif A.Ş.'de devam edeceğini başkan Dursun Özbek açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Buna karşın Erden Timur, başkan vekilliği görevinden istifa kararı alarak vedasını basın toplantısıyla yaptı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Diğer yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste üzerinden görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ayrıca sarı-kırmızılılarda birçok ismin takımdan gönderilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray beklenen performansı gösteremeyen Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira ile devam etmeyi planlamıyor.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, 3 oyuncunun da maaşından kurtulmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Diğer yandan Galatasaray, savunma hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk, yıldız bir ismin stoper tandemine eklenmesini yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kurmaylar, Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

G.SARAY'DA VARANE BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; yönetim, son olarak Manchester United forması giyen Raphael Varane için düğmeye bastığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu, İngiliz deviyle yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Real Madrid ile birçok başarıya imza atan Fransız stoper, 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

31 yaşındaki futbolcu, istediği ortamı Manhcester'da bir türlü bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ayrıca Varane, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası kazanmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız ismi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

80 milyon Euro'ya kadar çıkan Fransız stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.

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