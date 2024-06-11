TRANSFER HABERİ - Serbest kalan dünya yıldızı için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in satılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom son olarak gündemine Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Fransız stoperi aldı. Manchester United ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncusu için transfer kapışması sürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle birlikte üst üste 2. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de aldı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI!
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.
Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.
Okan Buruk yıllık Galatasaray'dan 110.250.000 TL kazanacak.
Gelecek sezon ise ödenecek ücret, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.
Diğer yandan Galatasaray'da bir istifa gelişmesi yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük pay sahibi olmuştu.
Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, Sportif A.Ş.'de devam edeceğini başkan Dursun Özbek açıklamıştı.
Buna karşın Erden Timur, başkan vekilliği görevinden istifa kararı alarak vedasını basın toplantısıyla yaptı.
Diğer yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste üzerinden görüşmelerine devam ediyor.
Ayrıca sarı-kırmızılılarda birçok ismin takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Galatasaray beklenen performansı gösteremeyen Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira ile devam etmeyi planlamıyor.
Sarı-kırmızılılar, 3 oyuncunun da maaşından kurtulmak istiyor.
Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.
Diğer yandan Galatasaray, savunma hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.
Teknik direktör Okan Buruk, yıldız bir ismin stoper tandemine eklenmesini yönetime iletti.
Kurmaylar, Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu için çalışmalarına başladı.
G.SARAY'DA VARANE BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; yönetim, son olarak Manchester United forması giyen Raphael Varane için düğmeye bastığı iddia edildi.
Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu, İngiliz deviyle yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.
Real Madrid ile birçok başarıya imza atan Fransız stoper, 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutmuştu.
31 yaşındaki futbolcu, istediği ortamı Manhcester'da bir türlü bulamadı.
Ayrıca Varane, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası kazanmayı başarmıştı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız ismi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.
80 milyon Euro'ya kadar çıkan Fransız stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.
Varane bu sezon ManU formasını 32 kez giyerken 1 gol kaydetti.
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