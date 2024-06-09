Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı Tanguy Ndombele ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim son olarak aldığı o haberle sarsıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 16:37
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MESUT ERKAM ŞAHİN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray geride kalan sezon Okan Buruk yönetiminde çifte kupa zaferi yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Yaşanan bu başarılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Bazı isimler ise büyük hayal kırıklığı haline geldiler.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştiri oklarını çeken futbolculardan birisi de Tanguy Ndombele olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Cimbom, Fransız oyuncuyu geride kalan sezonun başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Futbolcu gösterdiği performansla yetersiz kaldığı için yeni sezonda takımda düşünülmedi ve Ndombele, Tottenham'a geri döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Son olarak Ndombele ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi Sky Sports duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Yer alan haberde İngiliz ekibinin, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetmek için Fransız oyuncuyla görüşmelere başladığı paylaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Haberde Londra takımının futbolcuyu takımda tutmak istemediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Ayrıca her iki taraf için uygun olacak bir şekilde, Ndombele'nin ücretsiz olarak transferine imkan sunan anlaşma üzerinde müzakerelerin devam ettiği bilgisi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Bu anlamda 27 yaşındaki orta sahanın geleceği dikkatle takip ediliyor.

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