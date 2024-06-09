GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Tanguy Ndombele'ye büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray geride kalan sezon Okan Buruk yönetiminde çifte kupa zaferi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Yaşanan bu başarılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar. Bazı isimler ise büyük hayal kırıklığı haline geldiler. Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştiri oklarını çeken futbolculardan birisi de Tanguy Ndombele olmuştu. Cimbom, Fransız oyuncuyu geride kalan sezonun başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Futbolcu gösterdiği performansla yetersiz kaldığı için yeni sezonda takımda düşünülmedi ve Ndombele, Tottenham'a geri döndü. Son olarak Ndombele ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi Sky Sports duyurdu. Yer alan haberde İngiliz ekibinin, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetmek için Fransız oyuncuyla görüşmelere başladığı paylaşıldı. Haberde Londra takımının futbolcuyu takımda tutmak istemediği aktarıldı. Ayrıca her iki taraf için uygun olacak bir şekilde, Ndombele'nin ücretsiz olarak transferine imkan sunan anlaşma üzerinde müzakerelerin devam ettiği bilgisi var. Bu anlamda 27 yaşındaki orta sahanın geleceği dikkatle takip ediliyor.