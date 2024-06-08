TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Arjantinli maestro! 83 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha kapsamında arayışlar sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme Arjantinli yıldız geldi. Yönetim bu transfer için oldukça ısrarcı gözüküyor. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 2 asist üretti.
Lo Celso için şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
8, 10 numara oynayabilen tecrübeli futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.
Bir ara güncel piyasa değeri 50 milyon Euro'ya kadar çıkan Lo Celco'nun şimdiki değeri ise 16 milyon Euro.
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