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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a Arjantinli maestro! 83 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha kapsamında arayışlar sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme Arjantinli yıldız geldi. Yönetim bu transfer için oldukça ısrarcı gözüküyor. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 16:01
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

Takvim'in derlediği Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

2020 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 2 asist üretti.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

Lo Celso için şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

8, 10 numara oynayabilen tecrübeli futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödendi

Bir ara güncel piyasa değeri 50 milyon Euro'ya kadar çıkan Lo Celco'nun şimdiki değeri ise 16 milyon Euro.

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