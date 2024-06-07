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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa ve Arabistan’dan teklifler alan 25 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı. Yeni adresi merak konusu olan A Milli yıldız için gözden çıkarılan bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, teklif gelen oyuncuların durumunu değerlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

KEREM'İN TALİPLERİ ÇOK!
Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri bitmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Son olarak Real Sociedad'ın 12 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan da talipler vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Yıllık 8 milyon euro'yu bulan öneriyi şu ana kadar değerlendirmeyen Kerem'e ABD'den de teklif geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

14 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Inter Miami olduğu öğrenilen kulübün 14 milyon euro'yu gözden çıkarttığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Kerem'in geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

Bu teklife sıcak bakan Galatasaray, pazarlıklarla rakamı yukarı çekmeye çalışacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar

2020'den bu yana formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipte kaptanlığa kadar yükselen Kerem, 173 maçta 44 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.

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