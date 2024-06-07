GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor! O rakamı gözden çıkardılar
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa ve Arabistan’dan teklifler alan 25 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı. Yeni adresi merak konusu olan A Milli yıldız için gözden çıkarılan bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, teklif gelen oyuncuların durumunu değerlendiriyor.
KEREM'İN TALİPLERİ ÇOK!
Son olarak Real Sociedad'ın 12 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan da talipler vardı.
Yıllık 8 milyon euro'yu bulan öneriyi şu ana kadar değerlendirmeyen Kerem'e ABD'den de teklif geldi.
14 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Inter Miami olduğu öğrenilen kulübün 14 milyon euro'yu gözden çıkarttığı bildirildi.
Kerem'in geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Bu teklife sıcak bakan Galatasaray, pazarlıklarla rakamı yukarı çekmeye çalışacak.
2020'den bu yana formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipte kaptanlığa kadar yükselen Kerem, 173 maçta 44 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.
Yıldız futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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