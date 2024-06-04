Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Önemli yıldızları listesine alan sarı-kırmızılılarda gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Orta sahaya nokta atış bir ismi renklerine bağlamak isteyen yönetim, transferde Nicolo Zaniolo'yu takasta kullanmayı gündeme aldı. İşte dev operasyonun detayları...
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Galatasaray cephesi Çizme'de oynama isteğini dile getiren Zaniolo'nun Amrabat ile takasını masaya yatıracak.
CİMBOM'UN ELİ DAHA RAHAT
Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın opsiyonunu kullanmadığı 27 yaşındaki orta saha için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırmıştı.
Sözleşmesinin son yılında olması nedeniyle eli rahat olan Aslan, daha yukarı çıkmak istemiyor.
Zaniolo-Amrabat takasında ise para da konuşuluyor.
Cimbom, Amrabat+10 milyon Euro'ya Zaniolo'yu gönderebilir.
Transfer olumlu sonuçlanırsa Okan Buruk'un geçen sezon da istediği Ambarat, 1 yıl gecikmeli Galatasaray'a imza atmış olacak.
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