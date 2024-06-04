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Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Önemli yıldızları listesine alan sarı-kırmızılılarda gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Orta sahaya nokta atış bir ismi renklerine bağlamak isteyen yönetim, transferde Nicolo Zaniolo'yu takasta kullanmayı gündeme aldı. İşte dev operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

Transfere hız veren Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Sofyan Amrabat'ta flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

Sosyal medyadan sarı-kırmızılı ekibi takip ederek işareti veren Faslı oyuncunun kulübü Fiorentina, Nicolo Zaniolo'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

İtalyan yıldızı bir süredir takip eden Mor Menekşeler, bu ilgisini resmi olarak iletti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

Galatasaray cephesi Çizme'de oynama isteğini dile getiren Zaniolo'nun Amrabat ile takasını masaya yatıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

CİMBOM'UN ELİ DAHA RAHAT

Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın opsiyonunu kullanmadığı 27 yaşındaki orta saha için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük takas planı! Zaniolo gidiyor o yıldız geliyor

Sözleşmesinin son yılında olması nedeniyle eli rahat olan Aslan, daha yukarı çıkmak istemiyor.

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