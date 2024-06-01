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Ada'da şampiyonluk kutlaması

1905 GSYİAD 24. şampiyonluk kutlaması, Galatasaray Adası'nda düzenlendi. Geceye Dursun Özbek, Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri, Okan Buruk, Fatih Terim ve 1905 GSYİAD üyeleri katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Ada'da şampiyonluk kutlaması

1905 GSYİAD 24. şampiyonluk kutlaması, Galatasaray Adası'nda düzenlendi. Geceye Dursun Özbek, Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri, Okan Buruk, Fatih Terim ve 1905 GSYİAD üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, 1905 GSYİAD olarak üstlendiğimiz proje kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak olan iki adet çim saha projemizi en hızlı şekilde bitirmeye gayret ediyoruz, ilerleyen haftalarda çim serilecek ve temmuz ayında sahalar hazır olacak" dedi. Başkan Dursun Özbek ise şöyle konuştu: G.Saray başkanı olarak, Galatasaraylılar'dan sadece bir şey istiyorum; barışa, sevgiye ve artık dargınlıkların son bulmasına ihtiyacımız var. Sportif başarı ve mali yapının düzelmesi için atılan adımlar herkesi kıskandırıyor. Her şeyin G.Saray için daha iyi olması adına çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bu sevgi iklimini koruyalım.

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