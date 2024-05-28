Çılgın kutlama

Sezonun en büyüğü olan Galatasaray, şampiyonluğunu evinde büyük bir coşkuyla kutladı. Sarıkırmızılılar, Rams Park'taki görkemli ödül töreniyle kupalarını taraftarı önünde havaya kaldırdı. Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis gibi sanatçıların taraftarları coşturduğu dev kutlamada, ilk olarak Kadın Futbol Takımı sahneye çıktı. Başkan Dursun Özbek, ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri 2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan takıma kupasını takdim etti.
UNUTULMAZ GECE
Daha önce görülmemiş bir drone gösterisine imza atılan gecede, kulüp çalışanları ve teknik heyet sahneye geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek ve ekibi de çıktı. Tribünlerin Okan Buruk'u tezahüratlarla karşıladığı şölende futbolcular teker teker seçtiği şarkılarla şampiyonluk platformuna ilerledi. Ardından Galatasaray, Süper Lig kupası ve Süper Kupa'yı kaldırarak çifte zaferle unutulmaz geceyi noktaladı.
ŞAMPİYONLARI ŞARKI SEÇİMLERİ
Davinson Sanchez: Blxst - Still Omw
Kerem Demirbay: Toygar Işıklı-Unutamıyorum
Wilfried Zaha: Gunna-Treesh
Derrick Köhn: Broskeez-We Brozkeez
Berkan Kutlu: Sezen Aksu-Yansın İstanbul
Günay Güvenç: Sen Var Ya Sen
Tete: Queen-We Are the Champions
Hakim Ziyech: Quincy Pro mses & Topperig-Kat in't bakkie
Kaan Ayhan: Yüksek Sadakat-Haydi Gel İçelim
Sergio Oliveira: Gala-Freed From Desire
Lucas Torreira: Khaled - C'est la Vie
Abdülkerim Bardakcı: Zara-Çocukluk Aşkımsın
Barış Alper Yılmaz: Hamdi Tanses- Dağlar Gibi Dağları
Tanguy Ndombele: Niska-Mechant
Serge Aurier: Team Paiya-Tam sir
Carlos Vinicius: Queen-We Are the Champions
Kerem Aktürkoğlu: Barış Manço-Dönence
Mauro İcardi: Simge-Aşkın Olayım
Fernando Muslera: The White Stripes- Seven Nation Army
Gökdeniz Gürpüz, Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu: Çocukluk Aşkımsın
Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül: Şereftir Seni Sevmek
Hamza Akman: Senden Daha Güzel
Efe Akman: 4 Sene Üst Üste Şampiyon Olduk
Eyüp Aydın: Müslüm Gürses-Küskünüm