Çılgın kutlama

Sezonun en büyüğü olan Galatasaray, şampiyonluğunu evinde büyük bir coşkuyla kutladı. Sarıkırmızılılar, Rams Park'taki görkemli ödül töreniyle kupalarını taraftarı önünde havaya kaldırdı. Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis gibi sanatçıların taraftarları coşturduğu dev kutlamada, ilk olarak Kadın Futbol Takımı sahneye çıktı. Başkan Dursun Özbek, ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri 2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan takıma kupasını takdim etti.

UNUTULMAZ GECE

Daha önce görülmemiş bir drone gösterisine imza atılan gecede, kulüp çalışanları ve teknik heyet sahneye geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek ve ekibi de çıktı. Tribünlerin Okan Buruk'u tezahüratlarla karşıladığı şölende futbolcular teker teker seçtiği şarkılarla şampiyonluk platformuna ilerledi. Ardından Galatasaray, Süper Lig kupası ve Süper Kupa'yı kaldırarak çifte zaferle unutulmaz geceyi noktaladı.

ŞAMPİYONLARI ŞARKI SEÇİMLERİ

Davinson Sanchez: Blxst - Still Omw

Kerem Demirbay: Toygar Işıklı-Unutamıyorum

Wilfried Zaha: Gunna-Treesh

Derrick Köhn: Broskeez-We Brozkeez

Berkan Kutlu: Sezen Aksu-Yansın İstanbul

Günay Güvenç: Sen Var Ya Sen

Tete: Queen-We Are the Champions

Hakim Ziyech: Quincy Pro mses & Topperig-Kat in't bakkie

Kaan Ayhan: Yüksek Sadakat-Haydi Gel İçelim

Sergio Oliveira: Gala-Freed From Desire

Lucas Torreira: Khaled - C'est la Vie

Abdülkerim Bardakcı: Zara-Çocukluk Aşkımsın

Barış Alper Yılmaz: Hamdi Tanses- Dağlar Gibi Dağları

Tanguy Ndombele: Niska-Mechant

Serge Aurier: Team Paiya-Tam sir

Carlos Vinicius: Queen-We Are the Champions

Kerem Aktürkoğlu: Barış Manço-Dönence

Mauro İcardi: Simge-Aşkın Olayım

Fernando Muslera: The White Stripes- Seven Nation Army

Gökdeniz Gürpüz, Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu: Çocukluk Aşkımsın

Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül: Şereftir Seni Sevmek

Hamza Akman: Senden Daha Güzel

Efe Akman: 4 Sene Üst Üste Şampiyon Olduk

Eyüp Aydın: Müslüm Gürses-Küskünüm