Galatasaray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarıyla birlikte kutlama yaptı. İşte sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarından en özel kareler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:07
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