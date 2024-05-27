Haberler Galatasaray Galatasaray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler

Galatasaray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarıyla birlikte kutlama yaptı. İşte sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarından en özel kareler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:07
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Galatasaray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, hem Süper Lig hem de Süper Kupa'ya kavuştu.

Galatasaray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta düzenlenen görkemli törenle taraftarıyla birlikte çifte kupa coşkusu yaşadı.

Galatasaray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler

İşte kutlamalardan kareler...

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