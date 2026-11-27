Spor yazarları Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçını yorumladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların ortaya koyduğu performansı Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte dikkat çeken yorumlar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 08:18 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2026 08:50
Dün Batum'da onlarca masum Beşiktaş taraftarı şiddet gördü, yaralandı, kanları aktı! Gürcistan polisinin de Beşiktaş taraftarına yönelik orantısız müdahalelerini de şiddetle kınıyorum! Eserinizle gurur duyun ey UEFA! Bir güzel oyunu, beceriksizliğiniz yüzünden ne hale getirdiniz ey UEFA! Sizde hiç mi merhamet yok! Sizde hiç mi vicdan yok! Siz de hiç mi bebek sevgisi, çocuk sevgisi yok! Sizin kalbiniz yok mu UEFA! İsrail'de bütün bu insani duyguların olmadığını zaten biliyorduk da...
Neden zalimlerin yanında yer aldınız ey UEFA! Bebekler ölüyor, kurşunlanıyor, aç kalıyor ve siz duyarsız kalıyorsunuz ey İsrail sempatizanları! İyi ki Türk doğmuşum! İyi ki vatanım Türkiye! Zalimler için yaşasın cehennem! Dün Batum'da Filistin'in yanında yer alan, İsrail'in soykırımına seyirci kalmayan Beşiktaş taraftarından ne istediniz! Şunu unutmayın UEFA! Türkiye, tarih boyunca zalimlere karşı dik durmuştur ve daima mazlumların yanında yer almıştır.
Bu böyle biline! Ne Beşiktaş taraftarını susturabilirsiniz! Ne de Türkiye'yi! Dün 86 milyon Türk halkı tek ses, tek yürekti! Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber! Hepimiz Beşiktaş'tık! Hepimiz Beşiktaşlıydık! Dik duruşun ve yaşattığın zafer için Teşekkürler Beşiktaş! Ne mutlu Türküm diyene! İşgalci, zalim, bebek katili ve soykırımcı İsrail'e seyirci kalmak, insanlık ayıbıdır! Bu ayıp da size yeter İsrail destekçileri! Zalimin zurnaları!
TURGAY DEMİR - CENNETTEKİ GAZZELİ ÇOCUKLARA SELAM OLSUN
Sekiz milyar dünyalıya tek tek sorsanız, en sevilen oyun futbol çıkar. Yine sekiz milyar dünyalıya tek tek sorsanız, en nefret edilen ülke İsrail çıkar. En nefret edilen ülkenin takımlarını en sevilen oyuna, hem de hic hak etmedikleri şekilde dahil eden FIFA ve UEFA kendileriyle ne kadar gurur duysalar azdır (!) UEFA'nın vicdansız uygulamaları nedeniyle Beşiktaş, Bear Sheva ile eşleştiği anda bir ic saha maçını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor. Komşu diye Gürcistan'ı tercih ediyoruz ama gelin görün ki komşu da birilerine uşaklık etmek peşindeymiş onu da mac başlayınca anlıyoruz.
Beşiktaş taraftarı tribünde Filistin bayrağı açtı diye komşu Gurcustan'ın polisleri insanımıza saldırıp biber gazı sıkıyor… Rezaletin son perdesi yani… Dünyada 154 ülkenin tanıdığı bir ülkenin bayrağını tribünde açmak, Gürcü polislerine göre yasak! Yuh! Farkındaysanız futbola hic girmedim. Girmem de… Beşiktaş, UEFA denen ve ipleri Siyonistlerin elinde olan bir kurum yüzünden neler çekti! Önce uçağı düşme tehlikesi atlattı, sonra sekiz saat kara yoluyla gitti. Yetmedi, tribünde taraftarına biber gazı sıkıldı. Böyle kahpe bir dünyada, nasıl olduğuna, kimin attığına bakmaksızın atılan her golü cennetteki Gazzeli çocuklara armağan ediyorum.
Tum mazlumlar adına atıldı o goller! Ve tum Siyonistlerle açık ve gizli desteklerine attık bu golleri. Keşke tarihi bir fark yapabilseydik. Ama maç öncesinde ve sırasında öyle şeyler yaşandı ki, tum oyuncularımız gergindi. Orkun hem penaltı kaçırdı, hem de altı pasta önünde kalan topu dışarı attı. Ne kadar gergin olduğu yüzünden belliydi. Çok şukur, sonrasında önce Olaitan, ardından Orkun gollerimizi attılar. Yedek kulübesinden santrforlarına kadar oyuncularımızı tahrik edenlere hak ettikleri cevabı da böylece vermiş olduk. Kahrolsun İsrail, yaşasın Özgür Filistin…
SİNAN VARDAR - MİLLİ DAVA
Beşiktaş, kendi sahasında oynaması gereken bu maçı maalesef Batum'da oynuyor. Bugün 86 milyonun desteği Beşiktaş'la. Başta Trabzon ve Rize olmak üzere Karadeniz'in dört bir yanından pek çok vatandaşımız da takımımıza tribünden destek vermek için Batum'a geldi. Italiano, rotasyona gitti. Bu sezon ilk kez kalede Doğan Alemdar'la başladık. Kaleci şansı yanında olsun. İki takım da maca pozisyonlar bularak başladı. Savunmamız ilk dakikalarda dağınıktı. Daha 16. dakikada Doğan'ın dört kurtarışı vardı. Biz de Černy ile iyi bir fırsat yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Oyunun kontrolünü elimize almak için topu biraz daha ayağımızda tutmamız gerekiyordu. Gürcistan polisinin taraftarlarımıza sert müdahalesinin ardından oyun durdu. Maç yeniden başladığında iki takım da orta sahayı kolay geçip pozisyon buldu. Biz hücumda son tercihleri yanlış yaptık. Bizim kalede ise Doğan devreye girdi. Uzun zamandır Beşiktaş kalesinde böylesine iyi bir performans izlememiştim.
İlk yarı boyunca beklediğimiz gol, uzatma dakikalarında gelebilirdi. Orkun kaleciyi geçemeyince devre golsüz sona erdi. Tam o dakikada atacağımız bir gol maçın gidişatını lehimize çevirebilirdi. İkinci yarıda Trossard, Vlahovic ve Olaitan'ın oyuna girmesiyle maçın gidişatı bir anda değişti. Beşiktaş oyunu rakip kaleye yıktı. Neler kaçırdık neler! Kimi şutumuzu kaleci çıkardı, kimi şutumuz direkten dondu. Derken beklediğimiz gol geldi, perdeyi Olaitan açtı.
Beşiktaş adına kapanışı Orkun Kökçü yaptı. Golün ardından taraftarlarımıza koştu. Bu maçta o golü çok hak etmişti Ah be hocam! Bütün ülkenin Beşiktaş'ın etrafında kenetlendiği bu maçta keşke bu oyuncularla başlasaydın da öne geçmek için bu kadar beklemeseydik. Bence dün Beşiktaş'ın en büyük kahramanı Doğan Alemdar'dı. İlk 11'de adını gördüğümde açıkçası tereddüt etmiştim. Ama yaptığı kurtarışlarla beni yanılttı ve kazandığımız üç puanın mimarı oldu. Beşiktaş bu zorlu dönemde iki değerli oyuncu kazandı. Doğan Alemdar ve Yasin Özcan, dün performanslarıyla güven verdiler.
Beşiktaş sahada ilk sekiz yolunda çok kıymetli üç puan aldı. Ama bu maçın anlamı üç puanın da, ilk sekize girmenin de, Avrupa'da yolumuza devam etmenin de ötesindeydi. Batum'da bütün ülke Beşiktaş'ın etrafında kenetlendi. Bu, hepimiz için milli bir davaydı. Yazımı Beşiktaş'ımızın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın sözleriyle bitirmek istiyorum. "Beşiktaş, şampiyon olsun, mac kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi insan olmaktır.'' Süleyman Seba
MUSTAFA ÇULCU - UEFA ÇANAK TUTTU!
UEFA'nın kabul edilemez hatalı politikaları, işine geldiği gibi bakış açıları ve uygulamaları olaylara çanak tutmuştur. Beşiktaş'a ceza vermeyi düşünmemeli esas cezayı kendine kesmeli Türkiye'den ve Beşiktaş'tan özür dilemelidir.
Beşiktaş'ın sportif hakları resmen çiğnenmiştir. Evinde oynaması gereken maçı Gürcistan da Batum da oynamak zorunda bırakılmış tribünde taraftarlarına ölçüsüz güç kullanılmış,fiziki tecavüzlere maruz kalınmış, ciddi sıkıntılar yaşatılmış, maç durmuş, hakemler ve oyuncular soyunma odalarına gitmiş anonslarla taraftar sağduyuya davet edilmiştir.
Maç bir anda dünyanın gündemine oturmuştur. UEFA'ya ''Bu yaşananlar ve yaşatılanlar hangi sportif ilkeye uygundur'' diye soruyoruz. Teknik Direktör İtaliano'ya birileri maçtan önce bu maçın ne olduğunu, macera aramaya gerek olmadığını rotasyon maçı değil mutlaka ama mutlaka alınması gereken bir maçtan fazlası olduğunu anlatılmalıydı!
Bu gerçeği ancak 59'da anlamış olmalı ki o değişiklerle galibiyet geldi. Penaltıyı kaçıran Orkun galibiyeti perçinleyen gol ile moral buldu.
Beşiktaş'ın puan veya puanlar bırakmış olmasının doğurabileceği sonuçları düşünmek dahi istemediğimiz bir geceydi. Bu maçta sağduyulu davranan sportif sorumluluğunun bilincinde olan olayların büyümesine engelleyen herkese teşekkür etmeliyiz. UEFA hariç...
38 yaşındaki Danimarkalı Morten Krogh son dönemde UEFA'nın parlatmaya çalıştığı bir isim. Herhalde hakemlik kariyerinde ilk defa böyle bir maçla karşılaşmıştır ve ömrü boyunca bu maçı unutamayacaktır da... Kaleci Wolff her topu bloke edişinde zamana oynadı topları 12-15 saniye aralığında oyuna soktu. Önlem alamadı, idare etti.
9'da Malede bir ara formasız kalması dahil oyun oynanırken saha içinde forma değiştirdi hakem oralı bile olmadı.
11'de Diop'un müdahalesinde Oh yerde kaldı sahada penaltı verse kabul edilirdi VAR karışmaz. 20'de Salih-Malede krizi yaşandı. Her iki oyuncuya sarı çıktı.
Oyunun gerilmeye başladığı dakikalardı ve 26.30 olaylar nedeniyle oyun durdu.
Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan oyunda 45+2 de Ndidi'nin şutunda Vitor'un sol kolu genişleyen topun geçişini engelleyen set olan konumda Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru.
73'te Trossard'a yaptığı faulde Forson'a sınırları zorlayan sarı çıktı. 79'da Vlahoviç'in iptal edilen golünde ofsayt doğru. Hakem Krogh alışık olmadığı uykularını kaçıracak sıra dışı bir maçtan çıktı.
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