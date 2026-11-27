Maç bir anda dünyanın gündemine oturmuştur. UEFA'ya ''Bu yaşananlar ve yaşatılanlar hangi sportif ilkeye uygundur'' diye soruyoruz. Teknik Direktör İtaliano'ya birileri maçtan önce bu maçın ne olduğunu, macera aramaya gerek olmadığını rotasyon maçı değil mutlaka ama mutlaka alınması gereken bir maçtan fazlası olduğunu anlatılmalıydı!

Bu gerçeği ancak 59'da anlamış olmalı ki o değişiklerle galibiyet geldi. Penaltıyı kaçıran Orkun galibiyeti perçinleyen gol ile moral buldu.

Beşiktaş'ın puan veya puanlar bırakmış olmasının doğurabileceği sonuçları düşünmek dahi istemediğimiz bir geceydi. Bu maçta sağduyulu davranan sportif sorumluluğunun bilincinde olan olayların büyümesine engelleyen herkese teşekkür etmeliyiz. UEFA hariç...