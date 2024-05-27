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Icardi'den Fenerbahçe'yi kızdıracak tezahürat! Sahaya pelerinle çıktı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, RAMS parkta kutlama yaptı. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Icardi, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak tezahüratta bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:22
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Icardi'den Fenerbahçe'yi kızdıracak tezahürat! Sahaya pelerinle çıktı

Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.

PELERİNLE SAHAYA ÇIKTI!

Sarı kırmızılıların yıldızı Icardi platforma pelerin ve meşale iyi çıktı.

RAMS Park'ta coşkulu kutlamada, sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi Fenerbahçe'yi kızdıracak tezahüratta bulundu.

Galatasaray resmi hesabı o anları paylaştı.

ICARDI'DEN TARAFTARI KIZDIRACAK TEZAHÜRAT

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