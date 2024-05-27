Icardi'den Fenerbahçe'yi kızdıracak tezahürat! Sahaya pelerinle çıktı

Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.

PELERİNLE SAHAYA ÇIKTI!

Sarı kırmızılıların yıldızı Icardi platforma pelerin ve meşale iyi çıktı.

RAMS Park'ta coşkulu kutlamada, sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi Fenerbahçe'yi kızdıracak tezahüratta bulundu.

Galatasaray resmi hesabı o anları paylaştı.

ICARDI'DEN TARAFTARI KIZDIRACAK TEZAHÜRAT