Spor yazarları CSKA Sofya-Trabzonspor maçını değerlendirdi
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında karşılaştığı CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerin son dakikada gelen zaferini Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte dikkat çeken yorumlar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 09:11
Mustafa ile bulduğumuz net pozisyonu değerlendiremedik. Ancak daha hiçbir şey bitmemişti. 90+3'te devreye Saviolo girdi ve attığı golle zaferi getirdi. Bu golde de Salah'ın pası enfesti. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 4 maçta 9 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Bordo-mavililer, hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Burada Thomas Reis'e de bir parantez açmak gerekiyor. Alman hoca geldiği günden bu yana takıma müthiş bir ivme kazandırdı. Trabzonspor, Reis yönetiminde 10. galibiyetini elde etti. Bunların 7'si ligde, 3'ü Avrupa'da geldi.
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Trabzonspor'un rotasyonlu kadroyla CSKA Sofya deplasmanına çıkması gayet normal. Üç günde bir maç oynayan bir takımın, sakatlıkları da hesaba katarsak farklı bir 11'le sahaya çıkması kaçınılmaz oluyor. İlk yarı beklendiği gibi başladı. Topa sahip olmak isteyen taraf bordomavililerdi. Ancak Trabzonspor, top ayağındayken üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Bir pozisyon dışında ciddi bir fırsat yakalayamadı. O pozisyonda da son haftaların formsuz ismi Onuachu golü kaçırdı. Onuachu'nun performansında bu kadar belirgin bir düşüş varsa farklı alternatifleri denemek ve esnek davranmak gerekiyor. Dju da sakatsa Salah'ın sahte 9 pozisyonunda değerlendirilmesi düşünülebilir. Çünkü Onuachu'ya atılan uzun toplar çoğu zaman geri geliyor. Bu nedenle oyuncuda ısrarcı olmamak gerekiyor. Nitekim ikinci yarıda atılan golde Salah'ın savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru konumlanması bunun en güzel örneğiydi.
Cenk, Mendy ve Onuachu oldukça ağır kalıyor. Ne hareket ne de düşünce hızları yeterli. Takımın dinamizmini düşürüyor, adeta el freni görevi görüyorlar. Trabzonspor'un hem ligde hem de Avrupa'da yaşadığı temel sorunlardan biri, kendi yarı alanında derinde ve yerleşik savunma yapan rakiplere karşı set hücumu üretmekte zorlanması. Mevcut oyun anlayışında yeterince şiddetli pres yapılamaması da bu sorunu büyütüyor. Takım, öne doğru koşular yapmak yerine daha çok geriye koşmak zorunda kalıyor. Bana göre çözülmesi gereken en önemli konu başlıklarından biri bu. İkinci önemli konu ise işler yolundayken bile geleceğin planlamasını yapmak. Devre arasında stoper, orta sahaya iki yönlü oynayabilen bir sekiz numara, santrfor ve aynı zamanda kanat forvet oynayabilecek bir hücum oyuncusunun mutlaka kadroya kazandırılması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Trabzonspor'un bu takviyelere ihtiyacı var.
Aslında Sofya deplasmanı; tribün atmosferi, oyunun agresifliği, hücum geçişleri ve kullanılan uzun taçlar gibi birçok açıdan pazartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanının tam anlamıyla olmasa da bir provası niteliğindeydi. Bu açıdan bakıldığında alınan üç puan ve ortaya konulan mücadele son derece değerliydi. Avrupa yolculuğunda artık gözler kalan maçlara çevrildi. Bu karşılaşmalarda alınacak puanlar, Trabzonspor'un sıralamadaki yerini ve Konferans Ligi'ndeki ilk eleme maçını hangi aşamada, ne zaman oynayacağını belirleyecek. Ancak görünen o ki Trabzonspor'un gücüne, kalitesine ve hedeflerine yakışan yer ilk sekiz. CSKA Sofya karşısında alınan galibiyet de bunun ne kadar hak edilmiş bir hedef olduğunu bir kez daha gösterdi.
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