Onuachu karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. CSKA Sofya adeta piyango gibi bir gol buldu. Bouchouari'nin jeneriklik gol pasında Onuachu topu kaleciye nişanladı. Eyüpspor maçında da kafasına gelen iki topu, kalecinin üzerine vurmuştu Onuachu. Ne oldu bu Onauchu'ya! Bu sezona kadar her topu filelere yapıştıran Onuachu'dan eser yok. Öyle bir gol yedik ki... Evlere şenlik! Başta Onana olmak üzere tüm savunmamız amatörce hatalar yaptı. Golü kendi kalemize attık. Olacak şey değil. Ne yaptın sen Cabral! Aslında Thomas Reis, ideale yakın bir kadro ile sahaya çıktı dün. Ama ilk yarıda hem şanssızdık hem de beceriksiz! Ne iyi savunma yapabildik ne de hücum! CSKA Sofya kendi liginde lider. Ama UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan 3 maçta sadece 1 puan almıştı.