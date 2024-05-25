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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberi: Şampiyonluğun son hafta belirleneceği Süper Lig'de ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı nefesleri kesiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarını da sürdüren iki takım, hedefteki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor. Orta saha bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, bir süredir Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki yıldızı İstanbul'a getirdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:04
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray, sezonu Konyaspor deplasmanıyla bitirecek. Sarı-kırmızılılara mutlu sona ulaşmak için beraberlik yetecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tüm odağını Konyaspor maçına çevirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Hafta boyunca yönetimin Florya'ya yaptığı çıkarma ve son olarak ailelerin tesislere gelmesi, tüm takımın neşesini yerine getirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu tamamen üzerinden atmış durumda.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarı, deplasman tribünü için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Şimdiden görüşmelerine başlayan yönetim, orta saha bölgesi için yıldız bir ismi listesine aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

NDIDI BOMBASI!
Bu sezon Championship'i şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Leicester City'nin yıldız oyuncusu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

İSTANBUL'A GELDİ!
Son aylarda Süper Lig devleri ile adı anılan Nijeryalı oyuncu, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

YUNUS AKGÜN İLE BİRLİKTE GELDİ!
Galatasaray'ın Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, takıma geri dönmüştü. Milli oyuncu, yanında sürpriz bir ismi de getirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

NDIDI ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞTÜ!
Wilfried Ndidi, Yunus Akgün ile İstanbul'a geldi ve Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Akşam'da yer alan habere göre; Bu görüşmenin Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Sarı-kırmızılılar, bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan başarılı orta sahayı kadrosuna katarak ezeli rakibine de çalım atmış olacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

28 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında piyasa değerini 60 milyon euroya kadar çıkartarak kariyerinin en yüksek değerine ulaşmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Wilfred Ndidi, bu sezon Leicester City formasıyla 36 maçta 2355 dakika süre aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Başarılı orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 6 asist üreterek takımının şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmeyi başardı.

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