Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray, sezonu Konyaspor deplasmanıyla bitirecek. Sarı-kırmızılılara mutlu sona ulaşmak için beraberlik yetecek.

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tüm odağını Konyaspor maçına çevirdi.