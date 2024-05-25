Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberi: Şampiyonluğun son hafta belirleneceği Süper Lig'de ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı nefesleri kesiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarını da sürdüren iki takım, hedefteki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor. Orta saha bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, bir süredir Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki yıldızı İstanbul'a getirdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu tamamen üzerinden atmış durumda.
Galatasaray taraftarı, deplasman tribünü için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketti.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Şimdiden görüşmelerine başlayan yönetim, orta saha bölgesi için yıldız bir ismi listesine aldı.
NDIDI BOMBASI!
Bu sezon Championship'i şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Leicester City'nin yıldız oyuncusu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.
İSTANBUL'A GELDİ!
Son aylarda Süper Lig devleri ile adı anılan Nijeryalı oyuncu, İstanbul'a geldi.
YUNUS AKGÜN İLE BİRLİKTE GELDİ!
Galatasaray'ın Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, takıma geri dönmüştü. Milli oyuncu, yanında sürpriz bir ismi de getirdi.
NDIDI ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞTÜ!
Wilfried Ndidi, Yunus Akgün ile İstanbul'a geldi ve Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Akşam'da yer alan habere göre; Bu görüşmenin Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
Sarı-kırmızılılar, bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan başarılı orta sahayı kadrosuna katarak ezeli rakibine de çalım atmış olacak.
Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
28 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında piyasa değerini 60 milyon euroya kadar çıkartarak kariyerinin en yüksek değerine ulaşmıştı.
Wilfred Ndidi, bu sezon Leicester City formasıyla 36 maçta 2355 dakika süre aldı.
Başarılı orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 6 asist üreterek takımının şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmeyi başardı.
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