GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında kaybeden ve son maça 3 puan önde giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi takımla toplantı yaptı ve beklenmedik bir harekete imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Takvim'in haberine göre; Okan Buruk toplantı sırasında hiç konuşmadı ve videonun ardından da odadan dışarıya çıktı. Futbolcuların kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve 15 dakikalık videonun motivasyon anlamında takım üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığı vurgulandı.
SOSYAL KISITLAMA!
Bir başka bilgiye göre ise Buruk, futbolcularından sosyal medyadan uzak durmalarını istedi. Başarılı hoca takımını yazılan olumsuz yorumların etkilerinden korumak istediği öğrenildi.
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