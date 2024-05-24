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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında kaybeden ve son maça 3 puan önde giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi takımla toplantı yaptı ve beklenmedik bir harekete imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...

Cimbom bir yandan Rams Park'ta alınan 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin kötü izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da Konya'daki şampiyonluk maçına hazırlanıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...

Derbi yenilgisinin düşük enerji ve konsantrasyon sebebiyle yaşandığını düşünen Okan Buruk, Florya'daki motivasyonu ve odaklanması en üst seviyeye çekmek için çalışmalar yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...

OLUMLU ETKİ YAPTI

Tecrübeli hocanın önceki gün çok çarpıcı bir uygulamaya gittiği öğrenildi. Buruk'un tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...

Takvim'in haberine göre; Okan Buruk toplantı sırasında hiç konuşmadı ve videonun ardından da odadan dışarıya çıktı. Futbolcuların kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve 15 dakikalık videonun motivasyon anlamında takım üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...

SOSYAL KISITLAMA!

Bir başka bilgiye göre ise Buruk, futbolcularından sosyal medyadan uzak durmalarını istedi. Başarılı hoca takımını yazılan olumsuz yorumların etkilerinden korumak istediği öğrenildi.

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