GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacka. Sarı kırmızılılar bu maçta mağlup olmaması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Derbi mağlubiyeti sonrası Okan Buruk flaş bir karar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçında yıldız ismi yedeğe çekecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ligin 37. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Cimbom, sahasında şampiyonluğunu ilan etme fırsatından kaçırmıştı.
İşlerin son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecan yaşanacak.
Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor müsabakası öncesi planlarını yapmaya başladı.
Deneyimli teknik direktörün, Fenerbahçe maçında alınan yenilginin ardından takım kadrosunda bazı değişikliklere gideceği öğrenildi.
Başarılı hocanın bazı isimleri kulübeye çekeceği ve ilk 11'de sürpriz futbolculara yer vereceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe derbisinde beklentilerin çok uzağında kalan ve yaptığı hatayla da Galatasaray'ın puan kaybetmesinin baş sorumlusu gösterilen Köhn, ligin son maçında kızağa çekiliyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Köhn'ün yerine ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu'na şans verecek.
Sarı kırmızılılarda sol bek pozisyonunda ise Barış Alper Yılmaz oynayacak.
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