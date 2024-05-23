GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Başarılı hocanın bazı isimleri kulübeye çekeceği ve ilk 11'de sürpriz futbolculara yer vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe derbisinde beklentilerin çok uzağında kalan ve yaptığı hatayla da Galatasaray'ın puan kaybetmesinin baş sorumlusu gösterilen Köhn, ligin son maçında kızağa çekiliyor.