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GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacka. Sarı kırmızılılar bu maçta mağlup olmaması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Derbi mağlubiyeti sonrası Okan Buruk flaş bir karar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçında yıldız ismi yedeğe çekecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

26 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Lider konumda bulunan sarı kırmızılılar, ligin son haftasındaki karşılaşmadan puan veya puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Ligin 37. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Cimbom, sahasında şampiyonluğunu ilan etme fırsatından kaçırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

İşlerin son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecan yaşanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor müsabakası öncesi planlarını yapmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Deneyimli teknik direktörün, Fenerbahçe maçında alınan yenilginin ardından takım kadrosunda bazı değişikliklere gideceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Başarılı hocanın bazı isimleri kulübeye çekeceği ve ilk 11'de sürpriz futbolculara yer vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim yedeğe çekiliyor! İşte Okan Buruk'un planı

Fenerbahçe derbisinde beklentilerin çok uzağında kalan ve yaptığı hatayla da Galatasaray'ın puan kaybetmesinin baş sorumlusu gösterilen Köhn, ligin son maçında kızağa çekiliyor.

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