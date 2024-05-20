Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye dev derbide 1-0'lık skorla mağlup oldu ve sarı-kırmızılıların şampiyonluk fırsatı son haftaya kaldı. Bu maçın yankıları sürerken Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi.

İŞTE KEREM'İN PAYLAŞIMI:

Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.