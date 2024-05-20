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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye dev derbide 1-0'lık skorla mağlup oldu ve sarı-kırmızılıların şampiyonluk fırsatı son haftaya kaldı. Bu maçın yankıları sürerken Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:32
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye dev derbide 1-0'lık skorla mağlup oldu ve sarı-kırmızılıların şampiyonluk fırsatı son haftaya kaldı. Bu maçın yankıları sürerken Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi.

İŞTE KEREM'İN PAYLAŞIMI:

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