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Galatasaray'dan taraftara Fenerbahçe derbisi için çağrı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmıızlılar resmi hesabından taraftarlarına derbi için çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 14:49
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Galatasaray'dan taraftara Fenerbahçe derbisi için çağrı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, taraftarına, "90 dakika boyunca tam destek" şeklinde çağrı yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"90 dakika takımınla birlikte savaş"

"Sahaya yabancı madde atma, attırma"

"Maç boyunca telefon kullanma"

"Top rakipteyken ıslık"

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