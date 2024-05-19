Galatasaray'dan taraftara Fenerbahçe derbisi için çağrı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, taraftarına, "90 dakika boyunca tam destek" şeklinde çağrı yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"90 dakika takımınla birlikte savaş"
"Sahaya yabancı madde atma, attırma"
"Maç boyunca telefon kullanma"
"Top rakipteyken ıslık"
📢 #KONSANTRASYON 📢
🦁 #Hedef24Yolunda 90 dakika boyunca TAM DESTEK! 💪#GSvFB pic.twitter.com/EWsquAZ6tj
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2024