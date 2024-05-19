Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta bulunuyor. Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan sarı kırmızılılar derbi öncesi büyük bir endişe yaşıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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SON 17 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçını kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.
EVİNDE BU SEZON 18'DE 18 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe maçında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da, dev mücadele öncesi büyük bir endişe de yaşanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.
Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'ye kaybetmesi durumunda şampiyonluk son haftaya kalacak. Sarı kırmızılılarda ceza sınırında yer alan isimlerin de tehlikede olması son hafta öncesi Cimbom'un gözünü korkutuyor.
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