Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.