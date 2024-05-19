Haberler Galatasaray Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta bulunuyor. Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan sarı kırmızılılar derbi öncesi büyük bir endişe yaşıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 11:10
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Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

SÜPER LİG'DE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

SON 17 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçını kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

EVİNDE BU SEZON 18'DE 18 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Öte yandan Fenerbahçe maçında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da, dev mücadele öncesi büyük bir endişe de yaşanıyor. İşte detaylar...

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Bu oyuncular mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük endişe! Fenerbahçe maçında 7 futbolcu...

Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'ye kaybetmesi durumunda şampiyonluk son haftaya kalacak. Sarı kırmızılılarda ceza sınırında yer alan isimlerin de tehlikede olması son hafta öncesi Cimbom'un gözünü korkutuyor.

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