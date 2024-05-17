TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper
Galatasaray bir yandan Fenerbahçe'yle oynayacakları zorlu derbi maçına konsantre olurken diğer yandan da bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda. Öte yandan, sarı kırmızılı ekip bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına yavaş yavaş başladı. Forvet, orta saha ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray için gündeme hem yurt içinden hem de yurt dışından transfer iddiaları ortaya atılıyor. Bu iddialardan sonuncusu Fransa'dan... Foot Mercato, sarı-kırmızılıların listesinde olan ismi açıkladı. İşte detaylar.. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 23:51
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İŞTE O HABER:
Sarı-kırmızılıların, genç defans oyuncusu için kısa bir süre içerisinde resmi temaslara başlayacağı belirtildi.
Mısırlı stoper Mohamed Abdelmonem'in çok sayıda talibinin olduğu aktarıldı.
Mohamed Abdelmonem için Galatasaray'ın haricinde Fransa Ligue 1 ekibinden Monaco'nun da devrede olduğu öğrenildi.
Mohamed Abdelmonem bu sezon Al Ahly'de 31 maçta görev aldı. 25 yaşındaki defans oyuncusu bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.
Mısırlı stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
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