Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Galatasaray bir yandan Fenerbahçe'yle oynayacakları zorlu derbi maçına konsantre olurken diğer yandan da bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda. Öte yandan, sarı kırmızılı ekip bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına yavaş yavaş başladı. Forvet, orta saha ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray için gündeme hem yurt içinden hem de yurt dışından transfer iddiaları ortaya atılıyor. Bu iddialardan sonuncusu Fransa'dan... Foot Mercato, sarı-kırmızılıların listesinde olan ismi açıkladı. İşte detaylar.. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 23:51
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TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Okan Buruk yönetiminde ikinci şampiyonluğunu elde etmeye hazırlanan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Galatasaray'ın, stoper hattına yapacağı transfer konusunda sürpriz bir oyuncunun peşine düştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Al Ahly forması giyen Mohamed Abdelmonem'e kancayı taktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

İŞTE O HABER:

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Sarı-kırmızılıların, genç defans oyuncusu için kısa bir süre içerisinde resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Mısırlı stoper Mohamed Abdelmonem'in çok sayıda talibinin olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Mohamed Abdelmonem için Galatasaray'ın haricinde Fransa Ligue 1 ekibinden Monaco'nun da devrede olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Mohamed Abdelmonem bu sezon Al Ahly'de 31 maçta görev aldı. 25 yaşındaki defans oyuncusu bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Mısırlı stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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