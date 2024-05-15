Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarı önünde şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılarda bilet krizi yaşanıyor. Derbi biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...
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Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında hafta sonu oynanacak olan derbi maç için bilet bulmanın imkansız olduğu ortaya çıktı.
100 BİN ÜZERİNDE TALEP
53 bin 798 kapasiteli RAMS Park'ta maçı izlemek için satışa çıkacak bilet sayısının çok üzerindeki ilgi nedeniyle yönetim zor durumda kaldı.
Maç için satışa 8-9 bin biletin satışa çıktığı ama bunun 100 bin üzerinde talebin kulübe ulaştığı öğrenildi.
KARABORSAYA DÜŞTÜ
Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı ve karşılaşmanın biletleri için karaborsada rakamların 75 bin TL'ye kadar çıktığı bildirildi.
RAMS Park'taki 41 bin kombine biletin dışında 2 bin 650 kişilik deplasman tribününü çıkarıldığında sınırlı sayıda biletin satışa çıkacağı ama bunun da talebi karşılamasının imkânsız olduğu belirtildi.
İşte derbinin bilet fiyatları
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