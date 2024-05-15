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Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarı önünde şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılarda bilet krizi yaşanıyor. Derbi biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:42
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Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe, 37. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etme olasılığının bulunduğu dev derbi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Öte yandan Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Ev sahibi ekipte zorlu mücadele öncesi büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında hafta sonu oynanacak olan derbi maç için bilet bulmanın imkansız olduğu ortaya çıktı.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

100 BİN ÜZERİNDE TALEP

53 bin 798 kapasiteli RAMS Park'ta maçı izlemek için satışa çıkacak bilet sayısının çok üzerindeki ilgi nedeniyle yönetim zor durumda kaldı.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Maç için satışa 8-9 bin biletin satışa çıktığı ama bunun 100 bin üzerinde talebin kulübe ulaştığı öğrenildi.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı ve karşılaşmanın biletleri için karaborsada rakamların 75 bin TL'ye kadar çıktığı bildirildi.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

RAMS Park'taki 41 bin kombine biletin dışında 2 bin 650 kişilik deplasman tribününü çıkarıldığında sınırlı sayıda biletin satışa çıkacağı ama bunun da talebi karşılamasının imkânsız olduğu belirtildi.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

İşte derbinin bilet fiyatları

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