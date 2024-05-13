GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü son dakikada attığı golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün Ryan Mendes ve Markao ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 99'a yükseltirken, VavaCars Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük maçında alınan kritik 3 puanın mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz oldu.
Milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Sezon başından bu yana istikrarlı performans sergileyen yıldız futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda tutmak istediklerini söylediği Barış Alper, transferin gözdesi haline geldi.
Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Avrupa'da en az 10 takımın 23 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtilirken, konuşulan rakamın 25 milyon Euro olduğu ancak bu rakamın artabileceği kaydedildi.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 53 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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