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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü son dakikada attığı golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf 3-2'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Berkan Kutlu kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Ryan Mendes ve Markao ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray bu sonuçla puanını 99'a yükseltirken, VavaCars Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük maçında alınan kritik 3 puanın mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Sezon başından bu yana istikrarlı performans sergileyen yıldız futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda tutmak istediklerini söylediği Barış Alper, transferin gözdesi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Avrupa'da en az 10 takımın 23 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtilirken, konuşulan rakamın 25 milyon Euro olduğu ancak bu rakamın artabileceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 53 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Yıldız futbolcu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz bombası! Türk futbol tarihine geçecek

23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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