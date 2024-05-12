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Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom adım adım şampiyonluğa gidiyor!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha geçen sarı kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:24
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Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom adım adım şampiyonluğa gidiyor!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan Fatih Karagümrük 34. dakikada Ryan Mendes ile öne geçti. Sarı kırmızılılar 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz ile skoru eşitledi. İkinci yarıda daha etkili olan Galatasaray, Mertens'in 70. dakikada attığı öne geçti. Ev sahibi 83. dakikada Markao ile skoru eşitledi. Oyuna sonradan dahil olan Berkan Kutlu, 90. dakikada sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar puanını 99'a yükseltti.

Düşme hattına gerileyen Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 17. galibiyetini alarak kendi rekorunu geliştirdi.

24 MAÇA ÇIKTI!

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24'e çıkardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29'uncu dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rohden'in dönerek şutunda Muslera topun kontrolünü sağladı.

32'nci dakikada Mertens'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ziyech'in bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı şut direğin yanından dışarıya çıktı.

34'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Mendes, ceza sahasına doğru hareketlendi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleyi karşıdan bir noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

44'üncü dakikada Fatih Karagümrük savunmasında çıkarken Ceccherini'nin hatasında topla buluşan Ziyech, pasını ceza sahası içerisindeki Icardi'ye aktardı. Icardi de tek pasla yanındaki Mertens'i gördü. Mertens, bekletmeden ceza sahasına doğru giren Ziyech'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

45+4'üncü dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Mertens'e aktardı. Topla buluşan Mertens, arka direğe doğru ortasını açtı. Gelen topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı

56'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Demirbay ile paslaşan Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top kaleci Sirigu'da kaldı.

59'uncu dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içerisine havalandırdığı topa Barış Alper Yılmaz kafayla dokundu. Barış Alper Yılmaz'dan seken top ceza sahası içi sol çaprazındaki Ziyech'in önüne düştü. Bu oyuncun bekletmeden şutunda top direğin yakınından dışarı çıktı.

70'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından sıfıra doğru hareketlenerek içeri doğru pasını çıkardı. Gelen topa ön direkte Mertens tekte dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

80'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Sirigu gole izin vermedi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına gelen topta Kerem Demirbay, çok sert vurdu. Kaleci Sirigu bir kez daha gole izin vermedi.

83'üncü dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında Levent Mercan, kafayla kale önündeki Markao'ya indirdi. Markao'nun dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-2.

90'ıncı dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Kale önünde Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Seken top yayın içerisinde Berkan Kutlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

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