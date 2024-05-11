TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala avantajlı bir şekilde lider konumda yer alırken kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılar öte yandan gelecek sezon için transferde kolları sıvarken flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı taraftarlarda şampiyonluk heyecanı başlarken yönetim flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
ŞAMPİYONLUĞUN ÇİLEĞİ OLACAK!
Transfermarkt'ın haberine göre Cimbom, İtalyan yıldız Lorenzo Insigne ile yakından ilgileniyor.
Şimdilerde MLS ekibi Toronto'nun formasını terleten futbolcu için yönetimin transferde düğmeye bastığı aktarıldı.
Transferde kısa süre içerisinde ciddi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
LORENZO INSIGNE KİMDİR?
32 yaşındaki Insigne futbola Napoli altyapısında başladı. Ardından Cavase ve Foggia takımlarının kiralık olarak formasını terletti.
2011 yazında ise Napoli'den Pescara'ya kiralık olarak gitti. Kiralıktan geri dönmesinin ardından Napoli ile istikrarlı bir performans sergiledi ve takımın vazgeçilmez ismi oldu.
2022 yazında aldığı flaş kararla MLS ekibi Toronto'nun yolunu tuttu. Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu, forvet arkası pozisyonunda da görev alabiliyor.
DİĞER