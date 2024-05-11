Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala avantajlı bir şekilde lider konumda yer alırken kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılar öte yandan gelecek sezon için transferde kolları sıvarken flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala 96 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılıları 90 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Cimbom kalan haftalarda hata yapmayarak ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılı taraftarlarda şampiyonluk heyecanı başlarken yönetim flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

ŞAMPİYONLUĞUN ÇİLEĞİ OLACAK!

Transfermarkt'ın haberine göre Cimbom, İtalyan yıldız Lorenzo Insigne ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Şimdilerde MLS ekibi Toronto'nun formasını terleten futbolcu için yönetimin transferde düğmeye bastığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

Transferde kısa süre içerisinde ciddi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

LORENZO INSIGNE KİMDİR?

32 yaşındaki Insigne futbola Napoli altyapısında başladı. Ardından Cavase ve Foggia takımlarının kiralık olarak formasını terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İtalyan rüzgarı! Yer yerinden oynayacak

2011 yazında ise Napoli'den Pescara'ya kiralık olarak gitti. Kiralıktan geri dönmesinin ardından Napoli ile istikrarlı bir performans sergiledi ve takımın vazgeçilmez ismi oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem!
Özbek'ten flaş Mbappe sözleri!
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! 12:15
Atalanta - Roma maçı ne zaman? Atalanta - Roma maçı ne zaman? 12:12
Juventus - Salernitana maçı ne zaman? Juventus - Salernitana maçı ne zaman? 12:09
Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? 11:47
Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? 11:43
Lazio - Empoli maçı ne zaman? Lazio - Empoli maçı ne zaman? 11:40
Daha Eski
Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin 11:18
Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! 11:05
Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Galatasaray ondan vazgeçmiyor! 10:33
G.Saray'a İtalyan rüzgarı! G.Saray'a İtalyan rüzgarı! 10:32
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi 10:31
Rashica'ya 3 talip! Transfer... Rashica'ya 3 talip! Transfer... 10:09