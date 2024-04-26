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TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da yeni sezon için düğmeye basıldı. Birçok dünya yıldızını Türkiye'ye getiren sarı kırmızılı yönetim bu kez İtalyan yıldız için harekete geçti. Napoli'nin eski yıldızını imza attırmak isteyen Cimbom transferde Mertens kozunu kullanacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 10:13
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TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken son şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivas'tan beraberlik ile dönmesinin ardından farkı 4 puana yükselterek ciddi bir avantaj elde etti.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Adana Demirspor'a konuk olacak olan Galatasaray ligin en kritik virajlarından birinde sahne alacak.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Taraftarların coşkulu şekilde karşıladığı Galatasaray'da moraller üst düzey. Aslan bugün 3 puanı alıp derbi maçını 7 puan fark ile takip etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları ise perde arkasında devam ediyor. Sezon sonu takımda önemli ayrılıklar yaşayacak olan Galatasaray, gidecek oyuncuların alternatifleri ile görüşmelere şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Bu sefer gündeme gelen yıldız ise taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir isim olmakla beraber Dries Mertens'in oldukça yakından tanıdığı bir isim.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Birlikte uzun yıllar forma giyen dostlar önümüzdeki sene Galatasaray forması giyebilirler. Yıllarca takım arkadaşlığı yapan ikili birlikte oynadıkları dönemde uyumları ile dikkat çekmişlerdi.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

İŞTE O İSİM

Gündeme bomba gibi düşen o isim Toronto forması giyen İtalyan yıldız Lorenzo İnsigne.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Yaklaşık 8 sene beraber Napoli forması giyen ikili çok başarılı dönemlere imza atmıştı. Kontrat uzatmak istediğini açıklayan Mertens'in, Insigne transferinde devreye gireceği beklenen bir gelişme.

TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!

Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi planlayan Galatasaray, bu kozu İnsigne transferinde kullanmayı planlıyor. 32 yaşındaki yıldız Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

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