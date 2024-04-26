TRANSFER HABERİ - Mertens Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor!
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da yeni sezon için düğmeye basıldı. Birçok dünya yıldızını Türkiye'ye getiren sarı kırmızılı yönetim bu kez İtalyan yıldız için harekete geçti. Napoli'nin eski yıldızını imza attırmak isteyen Cimbom transferde Mertens kozunu kullanacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları ise perde arkasında devam ediyor. Sezon sonu takımda önemli ayrılıklar yaşayacak olan Galatasaray, gidecek oyuncuların alternatifleri ile görüşmelere şimdiden başladı.
Bu sefer gündeme gelen yıldız ise taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir isim olmakla beraber Dries Mertens'in oldukça yakından tanıdığı bir isim.
Birlikte uzun yıllar forma giyen dostlar önümüzdeki sene Galatasaray forması giyebilirler. Yıllarca takım arkadaşlığı yapan ikili birlikte oynadıkları dönemde uyumları ile dikkat çekmişlerdi.
İŞTE O İSİM
Gündeme bomba gibi düşen o isim Toronto forması giyen İtalyan yıldız Lorenzo İnsigne.
Yaklaşık 8 sene beraber Napoli forması giyen ikili çok başarılı dönemlere imza atmıştı. Kontrat uzatmak istediğini açıklayan Mertens'in, Insigne transferinde devreye gireceği beklenen bir gelişme.
Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi planlayan Galatasaray, bu kozu İnsigne transferinde kullanmayı planlıyor. 32 yaşındaki yıldız Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.
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