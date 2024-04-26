Hedef 15'te 15

Süper Lig'de 24. şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, 34.haftanın açılış maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Üst üste 14 haftadır kazanan sarı-kırmızılılar, 90 puanla zirvede yer alıyor. Adana Demirspor ise haftaya 41 puanla 11. sırada girdi. 14 maçtır kazanan Aslan, bugün yenerse kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek. Ayrıca ligde Fenerbahçe'ye ait olan en çok puan (93) toplama rekoruna da ortak olacak.

İLK 11 DEĞİŞMEYECEK

Cimbom ayrıca Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkaracak ve takipçisinin Beşiktaş ile oynayacağı derbinin sonucunu şampiyonluk havasında bekleyecek. Aslan'da sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Zaha dışında eksik yok. Okan Buruk, geçen hafta Pendikspor'u 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Barış Alper ve Ziyech ilk 11'de devam edecek, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlar yedek soyunacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

A. Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravilion, Semih, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.

G.Saray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

DIŞ SAHADA 16'DA 12

G.Saray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom son olarak dış sahada Alanyaspor ile oynadığı maçı 4-0 kazandı.

21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligdeki ilk ve tek yenilgisini 11 Kasım 2023'te Hatayspor deplasmanında yaşayan Galatasaray'ın, o tarihten sonra çıktığı 21 Süper Lig maçında da bileği bükülmedi. Bu sürede rakiplerine karşı 19 galibiyet elde eden Aslan, sadece Fenerbahçe ve Sivasspor'la berabere kaldı.

BURUK ZAHA'YI RİSKE ETMEDİ

G.Saray'ın Adana kafilesinde Wilfred Zaha yer almadı. Okan Buruk, hafif ağrıları nedeniyle son idmana katılmayan Fildişi Sahilli oyuncuyu riske etmedi. Geçen maçta süre alamayan Zaha, bu sezon sakatlığı nedeniyle 6. kez maç kaçıracak. Öte yandan Sergio Oliveira ise 6 hafta sonra maç kadrosunda yer aldı.

SON GALİBİYET 29 YIL ÖNCEYDİ

Cimbom, Adana Demirspor'a karşı son deplasman galibiyetini 19 Kasım 1994'te 2-1'lik sonuçla aldı. Mavİ-lacivertliler, o tarihten sonra lige veda etti. 2021'de Süper Lig'e dönüş yapan rakibine 2 kez konuk olan sarı-kırmızılılar, bir maçı kaybederken; diğer mücadelede berabere kaldı.

7 OYUNCU SINIRDA

Adana Demirspor deplasmanı öncesinde kadrodaki 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira kart görürse Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.