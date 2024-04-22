Spor yazarları Galatasaray - Pendikspor maçını yorumladı!

Aslında iç sahada böyle bir maç yakalıyorsun ki ben bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 78'di skor da 3-0'a gelmişti. Galatasaray çok rahat Fenerbahçe'yi averaj olarak geçecek bir skor alabilirdi ama olmadı. Bundan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray arasında artık iyi futbol, kaliteli futbol hepsi hikaye… İki takım da çıkacak çatır-çutur oynayacak ve kozlarını bitime bir hafta kala birbirleriyle oynayacakları maça bırakacaklar.