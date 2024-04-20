Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, saha ve seyirci avantajıyla müsabakadan galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 17:03
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Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

GALİBİYET HALİNDE LİGDE ÜST ÜSTE KAZANMA REKORUNU TEKRARLAYACAK

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

SÜPER LİG'DE 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

EVİNDE BU SEZON 16'DA 16 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

SAHASINDA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

GOL UMUDU YİNE ICARDI

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

GALATASARAY VE PENDİKSPOR 2. RANDEVUDA

Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

PENDİKSPOR SON 8 MAÇININ SADECE BİRİNİ KAZANDI

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi. Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

ABÜLKERİM

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

KÖHN

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

KEREM

Okan Buruk'tan Ziyech kararı! İşte Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i

MERTENS

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