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GALATASARAY HABERLERİ: Okan GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sergio Oliveira...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gözler Alanyaspor ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-kırmızılarda bu karşılaşma öncesi 6 isim kart sınırında bulunuyor. Yönetim ise gelecek sezona dair çalışmalarına başladı. İşte sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 10:47
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sergio Oliveira...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sergio Oliveira...

Sarı-kırmızılılarda bu kritik maç öncesi 6 futbolcuda kart sınırında yer alıyor. Galatasaray, Alanyaspor maçı sonrası Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sergio Oliveira...

BURUK HATAYI AFFETMEDİ!

Geçen sezonun aktörlerinden Oliveira, bu yıl yardımcı role bile soyunamadı. 49 maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli, son 5 hafta süre alamadı. Oliveira için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. 2 milyon 750 bin euro ücret alan 31 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha kontratı var.

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