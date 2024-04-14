GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sergio Oliveira...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gözler Alanyaspor ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-kırmızılarda bu karşılaşma öncesi 6 isim kart sınırında bulunuyor. Yönetim ise gelecek sezona dair çalışmalarına başladı. İşte sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 16:59
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Sarı-kırmızılılarda bu kritik maç öncesi 6 futbolcuda kart sınırında yer alıyor. Galatasaray, Alanyaspor maçı sonrası Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
BURUK HATAYI AFFETMEDİ!
Okan Buruk'la tartışma da yaşayan Oliveira için geri adım atmayan Cimbom ayrılığına onay verecek.
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