GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sergio Oliveira...

BURUK HATAYI AFFETMEDİ!



Geçen sezonun aktörlerinden Oliveira, bu yıl yardımcı role bile soyunamadı. 49 maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli, son 5 hafta süre alamadı. Oliveira için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. 2 milyon 750 bin euro ücret alan 31 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha kontratı var.



