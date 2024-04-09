GALATASARAY HABERLERİ - Topu neden dışarı atmadılar? Okan Buruk açıkladı

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini dile getiren Buruk, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" dedi.