GALATASARAY HABERLERİ - Topu neden dışarı atmadılar? Okan Buruk açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Kupa finalinde Fenerbahçe U19 takımına 50. saniyede gol atan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, topu neden dışarı atmadıklarına dair eleştirilere yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği iddia edildi.
Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözlerini aktardığı belirtildi. Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" dedi.
Öte yandan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise kutlamalara katılmadı.
DİĞER