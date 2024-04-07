GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI İZLE | GS FB Süper Kupa final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maçın başlangıcına saatler kala futbolseverler Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali ile ilgili detayları araştırıyor. Şanlurfa'da oynanacak müsabaka 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Mücadele 21.30'da atv'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - FEBERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - SÜPER KUPA FİNALİ

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.

DERBİDE VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler Serkan Ok ve Serkan Olguncan olarak belirlendi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

OKAN BURUK'UN GALATASARAY'I FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

GALATASARAY'IN SAVUNMASI FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU ÖNE ÇIKIYOR

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

TARİHTEKİ 399. KARŞILAŞMA

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

GALATASARAY - FEBERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - SÜPER KUPA FİNALİ

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Maç Skor 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (4-2 pen.) 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2 Pen.)

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

GALATASARAY - FEBERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - SÜPER KUPA FİNALİ

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle: