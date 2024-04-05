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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yine gündem oldu. Nara yaptığı son paylaşımla taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 11:01
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşinden olay paylaşım!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşinden olay paylaşım!

Nara'nın Cimbom'un yıldızı Mauro Icardi ile ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşinden olay paylaşım!

Son olarak ise Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı o paylaşımla taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşinden olay paylaşım!

Ünlü yıldız, Icardi ile katıldığı reklam filmi öncesinde Juventus logolu bir eşofmanla fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşinden olay paylaşım!

Cimbom'un Arjantinli oyuncusu Icardi'nin iki kez gol krallığı yaşadığı eski kulübü Inter'in taraftarları Nara'nın Juventuslu eşofmanı giymesine büyük tepki gösterdiler.

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