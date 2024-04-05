Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor. Nara'nın Cimbom'un yıldızı Mauro Icardi ile ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırıyor. Son olarak ise Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı o paylaşımla taraftarların tepkisini çekti. Ünlü yıldız, Icardi ile katıldığı reklam filmi öncesinde Juventus logolu bir eşofmanla fotoğraf paylaştı. Cimbom'un Arjantinli oyuncusu Icardi'nin iki kez gol krallığı yaşadığı eski kulübü Inter'in taraftarları Nara'nın Juventuslu eşofmanı giymesine büyük tepki gösterdiler.